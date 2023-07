Nettuno | arrestato rapinatore seriale | aveva svaligiato supermarket e centri estetici

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 luglio 2023)– I Carabinieri della Compagnia di Anzio unitamente agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Anzio-hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Velletri, nei confronti di un 43enne italiano gravemente indiziato del reato di rapina. Lo stesso, infatti, sarebbe l’autore di due rapine avvenute nel territorio del comune dinel mese di marzo. In una circostanza, l’uomo avrebbe minacciato con un coltello la cassiera di un, costringendola a consegnargli l’incasso della giornata, ammontante a circa 200 euro. In un altro episodio, invece, con lo stesso modus operandi di cui sopra, minacciava le addette di un centro estetico, nascondendo una mano all’interno della giacca simulando di possedere una pistola e costringendole a consegnare il ...