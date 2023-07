(Di martedì 18 luglio 2023) Vanno bene le critiche sull'operato del governo, ma quella di strizzare l'occhionon va proprio giù al sottosegretario con delega all'Attuazione del programma di governo, Giovanbattista. “Noi - tuona durante un'intervista a Libero - non prendiamo lezioni dida. Non esiste una forza politica che ha contrastato lacon la stessa determinazione con cui da sempre lo fa la destra e FdI da quando esiste. Trovo veramente sconveniente tirare in ballo, per beghe politiche, il contrasto. Questo non aiuta né lo Stato né la. I servitori dello Stato sanno che hanno il governo dloro ...

Non possiamo permettercidei due" . La presenza del campo rom Il parlamentare ha anche evidenziatospesso gli incendi divampino nelle aree dove sono presenti i rom. "Il fenomeno si ...In tanti ci hanno provato, manegli ultimi dieci anni abbondanti è riuscito a mettere in discussione lo status di miglior ...(e giustamente) sul podio al termine dell'evento IN POSASTEPH ...Pure seci vede. Dunque, se consideriamo in quali condizioni si trova Roma, che peraltro ... Proprioantidoto a questa notte dell'occidente è necessario aver cura eamore per le tracce ...

Milan, Tomori: "Sento responsabilità, vogliamo vincere. Maldini Nessuno come lui" - Sportmediaset Sport Mediaset

Gravi accuse dell'imprenditore più famoso d'Italia: ecco cosa è accaduto a Gianluca Vacchi, che è finito in tribunale.Vanno bene le critiche sull’operato del governo, ma quella di strizzare l’occhio alla mafia non va proprio giù al sottosegretario ...