“Nessun partito ci rappresenta” Il sondaggio sulle partite iva fa impallidire

(Di martedì 18 luglio 2023) Lavoratori autonomi eIva risultano altamente critici nei confronti della politica. Solo tra gli imprenditori le valutazioni positive superano il 30%. E anche qui c'è più di un elemento che colpisce: alla domanda su qualerappresenti meglio gli interessi degli imprenditori, di autonomi oIva, solo il 30% risponde indicando partiti di centrodestra. E non perché privilegino gli altri: il Pd verrebbe scelto solo dal 7%, che salgono a 9% per il Movimento cinque stelle. «ci» è l'opzione votata dal 31%. In una domanda successiva, gli intervistati testimoniano anche di non riscontrare unanza di categoria valida tra le associazioni e le sigle esistenti. Chi vive di lavoro autonomo sconta un eccessivo peso ...

Da autonomi e partite iva la crociata anti-politica: “Nessun partito ci tutela” Il Tempo

Lavoratori autonomi e partite Iva risultano altamente critici nei confronti della politica. Solo tra gli imprenditori le valutazioni positive ...