Nella Death Valley Usa | i 56° diventano un' attrazione per turisti

Sotto osservazione anche i bacini idrici e i corsi d'acqua, questo è il Pozona di Piacenza, ... in Grecia i Vigili del Fuoco lottano contro gli incendi mentre negli Stati Uniti i 56° della...Negli Stati Uniti, come nel resto del mondo, si osserva un'ondata di calore "generalizzato e opprimente".famosaValley, la Valle della morte, tra California e Nevada, uno dei luoghi più caldi del pianeta, il termometro ha raggiunto i 56 ° e questa cosa è diventata un'attrazione in più per i ...Secondo l'Archive of Weather and Climate Extremes, la temperatura più calda mai registrata è stata a Furnace CreekValley in California a 56,7 °C nel lontano luglio del 1913. CALDO ...

Di giorno e all'ombra si potranno toccare i 38-39°C sia sulla Valle Padana sia al Centro. Sul Lazio, invece, si toccheranno punte di 42-43°C in particolare a Roma. Il caldo più intenso interesserà, ...