Nella 5 km iridata Paltrinieri d’argento e Acerenza di bronzo

(Di martedì 18 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Due medaglie per tornare protagonisti. Gregorioe Domenicoè dicinque chilometri dei Mondiali di nuoto di fondo alla Momochi beach di Fukuoka. Gli azzurri dissolvono tutti i dubbi e diradano le nuvole dopo aver mancato il podio e il pass olimpicodistanza doppia. Vince ancora, e bissa il titolo della 10 km, il tedesco Florian Wellbrock, olimpionico e campione in carica, che parte e arriva in testa, dopo tre giri del circuito, in 53’58?0. Ai 2.5 km cedono tutti gli avversari eccetto gli azzurri, rimastisua scia sino alla fine. Gregoriotocca in 54’02?5, Domenicoin 54’04?2. L’altro tedesco Oliver Klemet –...