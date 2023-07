Nel Mezzogiorno l’occupazione sale a livelli pre-Covid Il rapporto Svimez premia il governo Meloni

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilha fatto segnare nel periodo successivo allo shock deluna crescita occupazionale sostenuta, grazie alla quale è tornato sudi occupazione superiori a quelli osservati nel pre-pandemia (+22 mila occupati nella media del 2022 rispetto al 2019). È quanto si evidenzia nelle anticipazioni del2023. Tra il primo trimestre del 2021 (durante il quale si è raggiunto il picco negativo del) e il primo trimestre del 2023 (l’ultimo per il quale sono disponibili i dati di interesse),è cresciuta a livello nazionale del +6,5% (+1,4 milioni di occupati) e del +7,7% nelle regioni del(+442 mila occupati). Per la prima volta dopo molti anni è cresciuta anche la componente a tempo ...

un lavoratore su quattro è sotto la soglia dei 9 euro e questo non è accettabile. Se la maggioranza insisteràsuo folle disegno vuol dire che ha deciso di ignorare 3 milioni e ...... Svimez: al Sud un dipendente su 4 sotto i 9 euro l'ora L'Associazione per lo Sviluppo dell'Industriarivela che sono circa 3 milioni i lavoratori dipendenti al di sotto dei 9 euro di ..."La SVIMEZ stima una crescita del PIL italiano del +1,1%2023, con una crescita(+0,9%) di soli tre decimi di punto percentuale in meno rispetto al Centro - Nord (+1,2%). Dovrebbe confermarsi, quindi, la capacità dell'economia meridionale di tenere il passo con il ...

Presentate le anticipazioni del rapporto 2023 di Svimez. Il Sud cresce come la media europea ma i tassi Bce potrebbero avere "effetto depressivo". In 20 anni persi 460mila cervelli. Fitto: "Protocollo ...La quota di occupati a termine sul totale dei dipendenti è del 22,9% al Sud contro il 14,7% del Centro-Nord. Nel Mezzogiorno si resta precari più a lungo: quasi un lavoratore su 4 è a termine da più d ...