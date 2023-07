‘Ndrangheta in Piemonte | quattro arresti Per la Dda avevano infiltrato anche la coop che gestiva il bar del Palazzo di Giustizia di Torino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di beni e organizzazione del gioco d’azzardo. Sono i reati contestati dalla Dda dipersone accusatedi averlaerativa sociale ‘Liberamensa’, aggiudicataria, fra l’altro, dell’appalto comunale per il servizio di ristorazione neldidie del carcere. Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri hanno eseguiti glidisposti dal giudice per le indagini preliminari. Tra gli arrestati Rocco Pronestì, 72 anni, storico appartenente alla criminalità organizzata dele da anni legato, secondo gli inquirenti, ai maggiori esponenti della ...