Nave e aerei da guerra Usa contro sequestro navi nel Golfo

Nave e aerei da guerra Usa contro il sequestro delle navi nel Golfo Agenzia ANSA

Gli Stati Uniti stanno schierando un cacciatorpediniere e aerei da guerra F-35 e F-16 in Medio Oriente per dissuadere l'Iran dal sequestrare navi nel Golfo: lo ha annunciato il Pentagono. La mossa ...La mossa arriva dopo che la Marina iraniana ha tentato di sequestrare due navi mercantili nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman all'inizio di questo mese, in un caso con l'apertura del fuoco ...