Napoli | ufficiale il passaggio di Kim al Bayern | il video di presentazione

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Con un risicato comunicato pubblicato sul suo sito, ilha reso noto che Kim è un nuovo giocatore delMonaco. Mancava in realtà solo la nota per suggellare un trasferimento che è ormai cosa fatta da diverse settimane, in quanto i bavaresi hanno deciso di pagare la clausola rescissoria e assicurarsi le prestazioni del miglior difensore della scorsa serie A. Il club azzurro ha anche pubblicato undi ringraziamento al gigante di Tongyeong che ripercorre l’annata culminata con lo storico terzo scudetto. Le immagini sono accompagnate dalla frase: “Non importa la durata del viaggio ma ciò che abbiamo vissuto insieme”. Contestualmente è arrivato anche il comunicatodelMonaco: “L’FCha ...

Ora è anche: Kim è un nuovo giocatore del Bayern Monaco . Il difensore sudcoreano, a distanza di un solo anno, lascia ile la Serie A per volare in Bundesliga. Un campionato vissuto da ...... e con un video in cui sono sintetizzate le prodezze con la maglia del, il difensore coreano ... Poco dopo, è arrivato l'annunciodel Bayern ...L'ufficialità non è ancora arrivata ma il difensore coreano ha voluto anticiparlo con un saluto sentito al. Sul suo profiloè comparso infatti un messaggio che riportiamo di seguito.

Lazio, prima offerta ufficiale al Napoli per Zielinski: cifre, dettagli e cosa manca per chiudere Calciomercato.com

Nonostante la notizia fosse nell'aria da ormai diverse settimane, adesso è diventata ufficiale: il Bayer Monaco ha comunicato l'acquisto di Kim Min-jae dal Napoli Il Bayern Monaco ha ufficialmente ...Anche il Napoli ha pubblicato sui social un tweet per salutare il difensore sudcoreano: Ricordiamo che i bavaresi hanno pagato la clausola che ammontava a 58 milioni di euro, mentre per il centrale è ...