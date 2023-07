Napoli Uduokhai | occasione low cost | contatti con l’entourage L’affare

Notiziecalcio . Il club di De Laurentiis torna sudell' Augusta per sostituire Kim Min - jae ., le ultimeè un'occasione low cost perché al momento non intende rinnovare il contratto in scadenza fra un anno , ovvero a giugno 2024. Ilsta parlando con il suo ...Sunon c'è però soltanto il, ma anche diversi club della Premier League . Tuttavia, scrive Calciomercato.it, ildi Garcia sarebbe una destinazione più che gradita al 25enne che ...IT, suci sono anche diversi club della Premier League, tuttavia ildi Garcia sarebbe una destinazione più che gradita al 25enne che in Bundesliga ha all'attivo 117 presenze.

Napoli, ritorno di fiamma per Uduokhai | ESCLUSIVO CalcioMercato.it

Il Napoli torna a dialogare con gli agenti di Uduokhai, già nel mirino del club nel 2021 per il post Manolas. Non rinnoverà con l'Augsburg ...Contatti in corso tra Napoli e Uduokhai che non intende rinnovare il contratto con l'Augsburg in scadenza fra un anno. Sfida alla Premier ...