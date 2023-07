Napoli | trattativa bloccata | Garcia rivaluta un azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 luglio 2023) Il ritiro è l’occasione giusta per valutare i giocatori rientrati dai vari prestiti,e il suo staff lo stanno facendo in questi giorni a Dimaro Ieri mattina si è svolto il primo briefing di mercato della stagione. Vi hanno partecipato il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e tutto il resto della squadra di mercato, compreso il presidente De Laurenttiis. L’obiettivo, come ribadito più volte dal patron, è continuare ad esser competitivi, ma per forza di cose con il cambio di guida tecnica cambiano le priorità di mercato e dunque bisognerà agire diversamente.lo valuterà in ritiro: in ogni caso è già pronto il sostituto Tra i giocatori sotto la lente d’ingrandimento del nuovo tecnico e del suo staff c’è Alessandro Zanoli. Come evidenziato da Il Mattino, il terzino di proprietà del, ma la ...