(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo la partenza di Ndombele ilè al lavoro per completare ila disposizione di mister Rudi Garcia Ilazzurro, durante la stagione appena conclusa, si è rivelata un’arma importante per la conquista dello Scudetto. Il trio Anguissa, Zielinski e Lobotka, grazie ad un insieme di forza fisica, qualità tecniche straordinarie e velocità di pensiero si è fatto valere su qualsiasi campo, sia in Champions League che in campionato. Oltre ai tre titolarissimi ilha potuto contare su sostituti di livello come Elmas, Ndombele e all’occorrenza Demme come vice Lobotka. Ora con l’addio di Luciano Spalletti e l’inizio della nuova era Garcia, ilsi avvia ad una mini rivoluzione a. Zielinski è al centro di numerosi voci di mercato, che lo ...

Ieri sera verso le 21 la: l'auto della 36enne stazionava in via Consolare Campana nel comune di Villaricca, sempre in provincia di. I Carabinieri sono intervenuti trovando l'auto nei ...Ecco la classifica generale delle città più pericolose Ad aprire la top ten c'è. Il capoluogo campano si contraddistingue per le sue 125.119 denunce, 4.217 ogni 100mila abitanti, di cui una ...Calciomercato- E' atteso quest'oggi Victor Osimhen a Dimaro, il che potrebbe portare a unapotenziale sul suo futuro. Mercato, le ultims su Osimhen Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, al momento la situazione è in stallo: nessuna delle pretedentni si è ...

Napoli, svolta per il centrocampo: affare con il Tottenham Spazio Napoli

Ammaturo, eroe “dimenticato” in Irpinia commemorato a Napoli. Amava la provincia di Avellino, era di Contrada, il dirigente della Squadra mobile di Napoli ucciso il 15 luglio 1982 insieme all’agente s ...Pesante incendio a Barra. A fuoco le aree a ridosso di via Mastellone dove, fino all'estate del 2021, vivevano decine di famiglie della comunità nomade. Un nube intensa ha invaso ...