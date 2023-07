Napoli | Osimhen è a Dimaro | in ritiro con Roberto Calenda

(Di martedì 18 luglio 2023) Victorè a, dove si sta svolgendo ildel. L’attaccante nigeriano, arrivato insieme al suo agente, nelle prossime ore prenderà parte ai primi allenamenti in vista della prossima stagione. Da capire seè solo in veste di “accompagnatore” o se è arrivato in Trentino per discutere con la società campana la posizione del suo assistito. In mattinata era arrivato anche capitan Di Lorenzo, che ha svolto i test medici e fisici. Il resto della squadra questa mattina ha lavorato sul campo di Carciato. Dopo una prima fase di attivazione e lavoro aerobico giocatori divisi in due gruppi: mentre uno ha effettuato esercitazione tecnica finalizzata al tiro, il secondo ha svolto lavoro con le sagome. A chiusura di sessione lavoro di ...

