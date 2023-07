Napoli | Osimhen a Dimaro con il suo agente | sul tavolo anche il rinnovo

(Di martedì 18 luglio 2023)è attualmente in viaggio versoma la notizia è che insieme a lui c'èil suo manager Calenda. E' possibile a questo punto un incontro con De Laurentiis per parlare del ...

DIMARO -è attualmente in viaggio verso Dimaro ma la notizia è che insieme a lui c'è anche il suo manager Calenda. E' possibile a questo punto un incontro con De Laurentiis per parlare del rinnovo di ...... nuovo capitolo nella trattativa per il rinnovo dell'attaccante nigeriano che è pronto a firmare con ilin caso di nuovo accordo. Rinnovo: Victor e l'agente in viaggio per Dimaro ...Secondo quanto scrive l'edizione odierna il Corriere del Mezzogiorno, Victorpotrebbe rimandare aanche senza rinnovo del contratto. De Laurentiis porta avanti la sua posizione, nessun club si è avvicinato alle pretese del presidente delche ha invocato ...

Il Napoli per la finestra vuole un nuovo centrocampista, non solo Gravenberch nel mirino: apertura da parte del centrocampista argentino Lo Celso ...DIMARO - Quinto giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli di Rudi Garcia. Presente anche Giovanni Simeone, attaccante azzurro, all'allenamento mattutino. Ecco le immagini di "Napoli Magazine". Visua ...