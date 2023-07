Napoli | l’ultima scommessa di Giuntoli ha fatto flop | Alastuey è stato ufficialmente ceduto

Leggi su dailynews24

(Di martedì 18 luglio 2023)di Cristianoun giovane, Jorge. Arrivato in azzurro lo scorso anno dal Barcellona Primavera, fu presentato come un potenziale fenomeno da parte dell’ex dirigente azzurro, il quale decise di puntare su di lui dopo che il club blaugrana ha deciso di non rinnovargli il contratto. Prima di L'articolo