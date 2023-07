Napoli | Juan Jesus | ' Obiettivi? Vincere tutto'

Il difensore brasiliano delJesus, nbsp;è intervenuto a un incontro coi tifosi nel ritiro di Dimaro. Ecco le sue ......nuovo tecnico dei partenopei Rudi Garcia ha risposto ad alcune domande dei tifosi in un evento serale presieduto al fianco del difensore azzurroJesus e del portiere Pierluigi Gollini ., ...... tutti gli esperti di mercato hanno dato per fatto l'arrivo diCuadrado all'Inter. Da una ... Asllani e per lo stesso Raspadori, un elemento non proprio centrale nello scudetto vinto dal, ...

Napoli, Juan Jesus: "Scudetto emozione unica. Sul sostituto di Kim..." Fantacalcio ®

Dopo l'arrivio ufficiale di Cristiano Giuntoli dal Napoli, per i tifosi della Juventus bisognar registrare un omaggio inatteso.Kim-Minjae è in partenza, passi avanti del Napoli per il sostituto: arriva dalla Germania e il prezzo rientra nelle disponibilità del Napoli. Pare oramai cosa fatta per la cessione di Kim-Minjae al Ba ...