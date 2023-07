Napoli | incendio in prossimità di un campo rom | Fenomeno sempre più frequente

... Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo, domani si aggiungeranno,... Grecia: a fuoco i boschi vicino Atene, evacuate zone balneari Unboschivo alimentato dai ...Unè divampato questa mattina anei pressi del campo rom di via Mastellone, nel quartiere Barra, zona orientale della città. Dal luogo dell'si è alzata una lunga colonna di fumo ...Campo Rom di Barra in fiamme, zona orientale disi è svegliata avvolta dal fumo nero. L'è scoppiato alle ore 5.30 circa di questa mattina, il fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza. Ancora da chiarire la dinamica ...

Napoli, campo rom in fiamme a Barra: maxi rogo vicino ai caselli ilmattino.it

La zona orientale di Napoli, questa mattina, si è svegliata avvolta dalle fiamme e dal fumo nero carbone. Un incendio di grandi proporzioni è divampato a Barra, nei pressi del campo rom di via ...Un incendio è divampato in prossimità di un ex campo rom a Barra, in via Mastellone, vicino ai caselli dell'autostrada Napoli - Salerno. Il fumo che si è sviluppatp è visibile da diversi chilometri di ...