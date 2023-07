Napoli | incendio al campo rom di Barra | distrutte le baracche

Una colonna di fumo nero visibile da tutta la città e dalle zone vesuviane. Un grandeè divampato a, intorno alle 5 di stamattina, 18 luglio, a poca distanza dal campo rom di Barra : le baracche sono andate distrutte. Da ore i Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare ...questa notte in un ex campo nomadi in via Mastellone a. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per domare le fiamme di rifiuti e materiali di risulta. I pompieri sul posto ...La zona orientale di, questa mattina, si è svegliata avvolta dalle fiamme e dal fumo color nero carbone. Undi grandi proporzioni è divampato a Barra, nei pressi del campo rom di via Mastellone, mettendo ...

Napoli, campo rom in fiamme a Barra: maxi rogo vicino ai caselli ilmattino.it

Una colonna di fumo nero visibile da tutta la città e dalle zone vesuviane. Un grande incendio è divampato a Napoli, intorno alle 5 di stamattina, 18 luglio, a poca distanza dal campo rom di Barra: le ...Associazione di tipo mafioso, detenzione e porto di armi da fuoco, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, danneggiamento, incendio e accesso indebito a ...