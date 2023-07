Napoli | il freestyle di Gollini | 'Rapper coi guanti' VIDEO

...da cantautore e si specializza nell'arte delpartecipando tra gli altri a "Tecniche Perfette" a Catania (2017). Nel 2018 prosegue il suo percorso artistico spostandosi tra Roma eper ...Ben presto è uscito un nuovo, con un titolo che però è emblematico: Game Over . A ... come a decretare la fine di tutto (ma sarà davvero la fine): ' Vorrei chiedere scusa a tuttaper ...E Salmo nel nuovoriprende le sue parole: ' Fatti una corsetta, ti dico, aspetta: chi ha ... Per poi chiudere così: ' Vorrei chiedere scusa a tuttaper aver ucciso il vostro rapper, mi ...

Gollini show, rap freestyle sul Napoli con i tifosi a Dimaro! | VIDEO CalcioNapoli24

La prima al Napoli Summer Village di Dimaro. Evento da mille spettatori – almeno – e tante emozioni. I tifosi intervistano Garcia, Juan Jesus e Gollini. Che a un certo punto si trasforma in Gollorius ...Durante l’incontro tra Rudi Garcia, Juan Jesus e Gollini ed i tifosi c’è stato un bellissimo freestyle di Gollini: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per ...