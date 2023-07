Napoli | Garcia | “Giocheremo per vincere campionato e Champions League”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 18 luglio 2023) Con l’avvicinarsi dell’inizio della prossima stagione, ilsta svolgendo il consueto ritiro prea Dimaro. Il nuovo tecnico degli azzurri campioni d’Italia Rudi, come riportato da Il Mattino, ha risposto alle domande di alcuni tifosi presenti in Val di Sole: “Questodeve necessariamente giocare perile la. Quando sono arrivato a metà giugno ho visto la città colorata di azzurro, non parlo del mare ma degli striscioni appesi ovunque. Questa cosa mi è piaciuta”. Rudi: “Giocare bene aiuta a” Il tecnico delRudiha poi proseguito lo ...