Napoli | droga e faida di camorra nell’area ovest | sette arresti

... Federfarmae "Noesis - associazione per la lotta al disagio psicologico ed alla malattia ... come alcol,e di quelli che vengono chiamati psicofarmaci, che vengono usate o per scopo "...Camorra che durante le processioni ordina ai battenti l' 'inchino' della statua della Madonna al cospetto del boss. Camorra dellae del pizzo a chiunque, anche ai parenti degli stessi camorristi. E poi estorsioni negli appalti dell'alta velocità ferroviaria, nei lavori di ristrutturazione delle fabbriche in crisi. Reati ...... Roma e- al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alcune proposte da finanziare con ... gente che dorme per strada in mezzo a urina e sporcizia e la sera c'è solo'. 'Lo spaccio regna ...

Droga dalla Spagna a Napoli: viaggiava in bins nascosta tra l'ortofrutta Fruitbook Magazine

(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - Era destinato ad alcuni detenuti del carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere il carico di stupefacenti - 1,3 chilogrammi di hashish, 62 grammi di cocaina - e gli 11 ...I provvedimenti, emessi dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Dda ... a causa di conflittualità emerse in relazione alla gestione dello spaccio di droga e al controllo del ...