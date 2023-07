Napoli | affare ‘alla Ndombele’ col Bayern Monaco | prestito e riscatto milionario per Ryan Gravenberch

(Di martedì 18 luglio 2023) La dirigenza delavrebbe messo nel mirino un centrocampista delJiro. L’ex giocatore dell’Ajax rappresenterebbe il profilo ideale cercato da Rudi Garcia per mettere muscoli in mezzo al campo e far rifiatare Frank Zambo Anguissa quando necessario. Durante l’ultima conferenza stampa, infatti, il mister ha sottolineato la necessità di acquistare L'articolo

Ilha chiesto 6 milioni per il tedesco e la richiesta ha lasciato un po' spiazzato l'Hertha. L'incrociato per portare Tousart in azzurro si complica, ma la trattativa non si ferma. Il ...Viggiani: Bonucci al posto di Kim una fonte attendibile mi dice che l'si può chiudere in frettaDi seguito tutti gli acquisti ufficiali in Serie A PIERLUIGI GOLLINI al(dall'Atalanta) Il portiere classe '95 torna aldopo il prestito dell'ultima stagione. Operazione chiusa con l'...

Il Napoli riparte da Kilman: quanto manca per chiudere l'affare Corriere dello Sport

La dirigenza del Napoli avrebbe messo nel mirino un centrocampista del Bayern Monaco: Ryan Jiro Gravenberch. L'ex giocatore dell'Ajax rappresenterebbe il ...Clamorosa indiscrezioni di mercato che arriva direttamente da Napoli: il giocatore si è offerto alla società di Aurelio De Laurentiis. Calciomercato in fermento. La sessione estiva 2023 sta entrando n ...