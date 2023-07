Muse posticipano concerto 18 luglio a Roma per caldo record | nuovi orari e scaletta

(Di martedì 18 luglio 2023) Live allo Stadio Olimpico al via alle 21.45, l'annuncio della band sui socialinoggi, martedì 18, allo Stadio Olimpico di. La band, via social, ha comunicato idel live, posticipato per il. “Un Saluto ai nostri fan che parteciperanno allo spettacolo dimartedì 18allo Stadio Olimpico – si legge nel post – A causa delsenza precedenti previsto, abbiamo posticipato l’o di apertura porte e l’o delle esibizioni il più tardi possibile. Inoltre, saranno adottate misure supplementari all’interno e all’esterno dello stadio per proteggere i nostri fan. Vi raccomandiamo di arrivare non prima ...

Apertura Prato ore 17.00 Apertura tribune ore 18.00 One OK Rock 19.15 Royal Blood 20.1521.45 Nelle ultime settimane isono impegnati con le tappe internazionali del loro Will of the ...Nel frattempo anche iil concerto all'Olimpico. Troppo caldo. Too hot . Organizzati 28 punti di aiuto in città Ventotto punti in città saranno a disposizione delle persone in ...Too hot. Troppo caldo. E anche i, per sicurezza,il concerto di domani 18 luglio allo stadio Olimpico di Roma. Per la prima data italiana del "Will of the People World Tour" meglio non rischiare incidenti di percorso.

Muse posticipano concerto 18 luglio a Roma per caldo record: nuovi ... Entilocali-online

Sui propri canali social la band britannica annuncia la nuova apertura dei cancelli allo Stadio Olimpico per evitare danni e problemi ai fan: «A causa delle temeprature senza precedenti ci siamo spost ...Il 18 luglio previsti 4 gradi in più sulla massima dell'estate 2003, con un balzo da 38°C a 42°C. Temperatura che potrebbe superare quella registrata il 28 ...