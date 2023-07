Movimento Giovani Imprenditori | Valentina Brunelli è la nuova presidente

(Di martedì 18 luglio 2023) Bergamo. Èladeldi Confartigianato Imprese Bergamo per il quadriennio 2023-2027. L’elezione è avvenuta lunedì 17 luglio in occasione dell’assemblea dei soci delche ha visto anche il rinnovo del Consiglio Direttivo., 30 anni, socia della Ellepack srl, azienda nel ramo del packaging di Calcinate, subentra ad Alice Zamboni che ha guidato ilnel quadriennio dal 2019 al 2023. Ad affiancare lanel direttivo sono stati eletti il vicevicario Nunzio Davide Borgesi (Meccanica Borgesi di Borgesi Giovanni Carlo & Nunzio ...

Unche coinvolga tutti, specialmente legenerazioni, le più adatte a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che faccia rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'...... là dove era noto, tra l'altro, per l'impegno con ilPax Christi, di cui era stato ... come si farebbe con un amico e, per i più, con un nonno. All'inizio delle esequie, l'attuale ...Con la firma dell'accordo dei due Cammini, tra il Parco della Majella e ilcelestiniano, ... esperti e non, famiglie ecamminatori. Si tratta di percorsi che permettono di ammirare il ...

Come vivere di rendita: cos'è il FIRE Facile.it

MILANO (ITALPRESS) - Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan, e Giuseppe Castagna, AD di Banco BPM, hanno firmato questa sera, durante un evento tenutosi a C ...Corbelli (Diritti Civili): “Nuovo vademecum su Fb per cercare di prevenire i malori improvvisi e scongiurare altre tragedie e incidenti sulle strade (la nuova drammatica emergenza), che solo per mirac ...