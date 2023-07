Mosca | ' siamo avanzati di 1 | 5 chilometri nel Kharkiv'

(Di martedì 18 luglio 2023) Le truppe russe sono avanzate di circa un chilometro e mezzo in direzione di Kupyansk, nella regione di, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta ...

Le truppe russe sono avanzate di circa un chilometro e mezzo in direzione di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta ...fa saltare l'accordo sull'export del grano, prezzi in salita. Secondo i media ucraini sul ... Nonisolati" Droni navali L'attacco al ponte di Crimea che ha provocato due morti e il ferimento ...Lo stesso Zuppi, al ritorno da, ha dovuto chiarire: Non c'è un piano di pace, una mediazione ...passati dalla 'guerra fredda' a una vera e propria guerra mondiale a pezzi. Non possiamo ...

le unità del Gruppo di forze occidentale continuano con successo le operazioni offensive nella loro area di responsabilità. L'avanzata totale è stata di due chilometri lungo il fronte e fino a 1,5 ...Già l’attacco di lunedì ha spinto i milblogger ad alzare la voce contro Mosca, e in particolare contro il ministro Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov, sui loro canali Telegram.