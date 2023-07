(Di martedì 18 luglio 2023) Le forze russe hannoieri sera un massicciocontro laannessa che ha coinvolto 28: lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. "...

Le forze russe hannoieri sera un massiccio attacco ucraino contro la Crimea annessa che ha coinvolto 28 droni: lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass.Secondo Bratchuk, le forze ucraine sono riuscite ad abbattere tre droni da attacco e altri sei da ricognizione 2023 - 07 - 18 07:22:49attacco in Crimea, abbattuti 28 droni...un attacco con droni sulla Crimea. Lo ha riferito il governatore della regione annessa dai russi, Sergei Aksenov, mentre il ministero della Difesa diha precisato che "le forze di ...

Mosca, 'respinto attacco ucraino con 28 droni in Crimea' - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Le forze russe hanno respinto ieri sera un massiccio attacco ucraino contro la Crimea annessa che ha coinvolto 28 droni: lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass.Agenzia Allarme anche a Sumi, Poltava e Zaporizhzhia – Diverse esplosioni sono state udite poco fa a Kharkiv, in Ucraina e allarmi aerei sono ancora in atto a Sumy, Poltava e Zaporizhzhia. I colpi… Le ...