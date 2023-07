Mosca accusa Kiev | corridoi del grano utilizzati per le armi

Lo ha riferito il ministero della Difesa di, sottolineando che tutti gli obiettivi sono stati colpiti. 'Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco di rappresaglia con armi ad ...Una donna è stata arrestata dai servizi di sicurezza dell'Fsb russo con l'di aver pianificato un 'attacco terroristico' a una 'infrastruttura critica' per volere dell'Ucraina.non ha nominato la struttura, ma un video dei media russi mostra la donna che filma ...La decisione di Washington di non ricostituire le sue scorte di munizioni a grappolo fornite a Kiev chiarisce che gli Stati Uniti cercano di utilizzare l'Ucraina per smaltire vecchie armi: lo ha ...

