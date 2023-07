Morata | l’Inter incontra gli agenti! Il club pone una condizione

(Di martedì 18 luglio 2023) Alvarorichiesto dalper il dopo Lukaku. Oggi incontro tra l’agente del ragazzo e i dirigenti nerazzurri, che ribadiranno unamuove passi verso. Oggi ci sarà un incontro tra ile gli agenti dell’attaccante spagnolo, cercato peraltro anche dalla Roma. Come riferisce Gianluca Di Marzio,ribadirà una cosa ai rappresentanti del ragazzo: ilnon è disposto a pagare la clausola da 21 milioni all’Atletico Madrid. Si valutano altri nomi: Balogun e Beto. Più defilata la posizione invece di Taremi del Porto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...

LE ALTERNATIVE - Se poi Morata riabbraccerà Mou e Dybala, l'Inter non sarà certo spiazzata: tra i dirigenti c'è perfino maggiore gradimento per Balogun, tornato nel Nord di Londra dopo aver fatto ... La telenovela Alvaro Morata non accenna placarsi. Come riportato da TuttomercatoWeb, nel pomeriggio andrà in scena un incontro tra l'agente dello spagnolo e la dirigenza dell'Inter per capire i reali costi dell'operazione. Oggetto dell'incontro previsto per il pomeriggio per conoscere i margini di trattativa con l'Atletico Madrid per Alvaro Morata, qualcosa si muove sul fronte dei portieri. SPRINT PER SOMMER -