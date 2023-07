Morata-Inter | Atletico Madrid non farà sconti | partirà solo in un caso ? Sky

(Di martedì 18 luglio 2023)piace all’, che vorrebbe anche provare ad affondare per lui, ma l’ha fatto sapere che non. L’attaccantein un. Le ultime di Sky Sport. SENZAvuole tornare in Serie A. Per l’, però, l’attaccante non è in vendita ma può partirein un. Ovvero se verrà pagata la clausola rescissoria da 20,5 milioni di euro. L’vorrebbe chiudere a una cifra intorno ai 15 milioni di euro. E non vorrebbe pagare una clausola rescissoria perché i soldi dovrebbero essere versati. Ma per il club spagnolo, al momento, non sembrerebbero esserci ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...Ora l'deve trovare un centravanti. Dopo il tradimento di Romelu Lukaku , i nerazzurri sono a caccia ... Come è noto, il primo nome in lista è quello di Alvaro, sul quale però c'è anche la ...Nel confronto è emersa la volontà - almeno al momento - dell' Atletico Madrid di privarsi disolo dietro il pagamento della clausola da 21 milioni euro, l'invece non vuole arrivare a ...

Calciomercato in diretta: l'Inter insiste su Morata e si avvicina a Sommer. Genoa, in arrivo Retegui la Repubblica

Inter, le indicazioni dalla vittoria contro il Lugano In attesa ... con i dirigenti nerazzurri che nel pomeriggio hanno incontrato gli agenti di Morata.Terminato l'incontro tra gli intermediari di Morata e l'Inter. Le parole di Beppe Bozzo L'Inter preme per portare in rosa Alvaro Morata. Terminato l'incontro con l'agente Beppe Bozzo che si è espresso ...