Morata è il sostituto di Dzeko | ma con un carattere più morbido

Leggi su inter-news

(Di martedì 18 luglio 2023) Alvaroè balzato in cima alle preferenze di Inzaghi come nuovo attaccante dell’Inter. E con dei motivi. Lo spagnolo come figura ricorda, ma con undecisamente più gestibile. PRIMA OPZIONE – Svanita l’opzione Lukaku, in casa Inter sta scalando posizioni la candidatura di Alvaroper coprire il ruolo di attaccante. E lo spagnolo ha delle caratteristiche ben chiare che lo mettono in alto nelle preferenze di Inzaghi. FATTORE ESPERIENZA – In primo luogo,è un giocatore di esperienza. Sia generale, visto che la sua carriera è iniziata oltre dieci anni fa, che specifica per la Serie A, viste le sue quattro stagioni in maglia Juventus, che internazionale, viste le settantasei presenze totali nelle coppe europee cui aggiungere le sessantaquattro con la Spagna. L’attaccante ...