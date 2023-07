Morata | accelerata dell’Inter | offerta importante all’Atletico Madrid!

(Di martedì 18 luglio 2023) Ottimismo per Alvaro. Oggi incontro tra i dirigentie gli agenti del giocatore. C’è l’ancheMadrid OTTIMISMO ? L’Inter accelera perdell’Atletico Madrid. Come riferisce Mirko Calemme di AS, c’è ottimismo per chiudere l’operazione. Incontro positivo tra i dirigenti interisti e i rappresentanti del giocatore. Il club meneghino offre una cifra superiore ai 15 milioni di euro. Soldi immediati con bonus compresi e senza dilazionamenti. Gli spagnoli chiedono 21 milioni di euro. Da capire se adesso si troverà una via di mezzo per concludere l’affare. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

La voglia didi tornare in Italia è tanta, come vi abbiamo testimoniato nel corso di queste settimane e l'Inter è destinazione assolutamente gradita., l'entourage incontra anche la Juve:...... la Roma sta quindi provando a dare l'decisiva all'operazione, e mettere così un tassello importante nell'organico. Come raccontato stamane, la pistasarebbe privilegiata anche per ...La Roma avrebbe accelerato su Alvaro: l'Atletico Madrid è disponibile a cedere, ma non fa sconti ai giallorossi La Roma, secondo quanto riportato da Marca, avrebbe accelerato per Alvaro. Nonostante rimanga in piedi l'opzione saudita infatti, il feeling tra l'attaccante spagnolo è il nostro paese è molto forte. In giallorosso inoltre ritroverebbe Dybala, ...

Morata-Inter: accelerata dopo il meeting con l’agente, ottimismo nerazzurro | ESCLUSIVO CalcioMercato.it

Inter, incontro con gli agenti di Morata nel pomeriggio: i dettagli e i possibili scenari sul futuro dello spagnolo ...Una giornata importante per il mercato dell'Inter, che si appresta ad ufficializzare la cessione al Manchester United di André Onana per finanziare una serie di operazioni in entrata considerate prior ...