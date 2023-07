Monito Confindustria | ' Toscana | urge la svolta su rifiuti e trasporti Pnrr da non sprecare'

Lo scenario del presidente degli imprenditori toscani Maurizio Bigazzi Il mercato cambia: 'Segnali di indebolimento, frenata in arrivo'. La domanda condizionata dall'inflazione e i problemi del ...E illanciato dal presidente dellAbi, Antonio Patuelli in apertura della sua relazione ... previsti dalla Bce, dal Fondo Monetario Internazionale e dal Centro studi di, di fronte ...Così il presidente diSalerno, Antonio Ferraioli, nei lavori dell'assemblea degli ... puntando - al contempo - al raggiungimento della neutralità climatica - ildella guida degli ...

Monito Confindustria: "Toscana, urge la svolta su rifiuti e trasporti ... LA NAZIONE

Lo scenario del presidente degli imprenditori toscani Maurizio Bigazzi Il mercato cambia: "Segnali di indebolimento, frenata in arrivo". La domanda condizionata dall’inflazione e i problemi del territ ...La Camera di Commercio di Firenze non ha partecipato al voto. Non ha preso posizione in merito al piano di risanamento e rilancio 2023-2027 di Firenze Fiera. Il silenzio – arrivato con l’approvazione ...