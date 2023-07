Mondiali | pallanuoto | il Setterosa vince contro il Sudafrica | 24-2 di tenacia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 luglio 2023) Fukuoka – Tanta convinzione e una condizione fisica in crescita per ilaidi Fukuoka. Le Azzurre battono per ilnella seconda partita in programma ed escono vittoriose con il punteggio di 24-2. La squadra tricolore soffre solo un tempo, ma poi dilaga e conquista il match. Le Azzurre tornano in acqua giovedì prossimo alle 3.30 italiane. La terza partita si svolgeràla Grecia nello sdiretto che metterà in palio il primo posto del girone. Come riporta la nota di federnuoto.it: “ndo il gruppo l’Italia riposerebbe una giornata ed eviterebbe l’incrocio da codice rossole tricampionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti. Gli ultimi due precedenti importanti con la Grecia non sorridono alche ...