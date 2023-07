Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tutti gli italiani in gara giorno per giorno

(Di martedì 18 luglio 2023)gliinaididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via,per. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane diricche di eventi train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari(sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare deidi ...

I due si erano lasciati andare a commenti razzisti e sessisti durante la telecronaca della finale deidel trampolino femminile sincronizzato, in onda lunedì mattina su Rai Play 2. Si ...Roma, 18 lug. Due medaglie per tornare protagonisti. Gregorio Paltrinieri dargento e Domenico Acerenza di bronzo, nella cinque chilometri iridata alla Momochi beach di Fukuoka, dissolvono tutti i ...FUKUOKA - Argento per Paltrinieri e bronzo per Acerenza nella 5 km di fondo aididel Giappone. Vince ancora, e bissa il titolo della 10 km, il tedesco olimpionico campione in carica Florian Wellbrock che parte e arriva in testa dopo tre giri del circuito in 53'58 ...

Mondiali di nuoto: Paltrinieri d'argento e Acerenza di bronzo nella 5km in acque libere - Sportmediaset Sport Mediaset

Ai Mondiali di nuoto di fondo a Fukuoka altro acuto del tedesco Wellbrock.ROMA (ITALPRESS) - Due medaglie per tornare protagonisti.Un’altra conquista per Domenico Acerenza che sale sul podio ai Mondiali di nuoto in corso in Giappone. Nella 5 km di fondo, a Fukuoka, il giovane di Sasso di Castalda ha conquistato il bronzo. Sul ...