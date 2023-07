Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | pallanuoto | Setterosa batte Sudafrica 24-2

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) – La condizione fisica cresce, la convinzione anche e un altro ampio successo ne è la logica conseguenza. Il24-2 ilnel secondo match, valido per il gruppo C, aididi scena a(Giappone). La nazionale di Carlo Silipo, bronzo europeo a Spalato 2022, soffre solo un tempo, chiuso avanti 2-1, poi piazza un micidiale e decisivo 8-0 di break per il determinante 10-1 in avvio di terza frazione. Le azzurre torneranno in acqua giovedì, alle 3.30, contro la Grecia nello scontro diretto che metterà in palio il primo posto del girone. Vincendo il gruppo l'Italia riposerebbe una giornata ed eviterebbe l'incrocio da codice rosso contro le tricampionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti. Gli ultimi due ...