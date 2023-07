Mondiali Fukuoka 2023 | semifinale 10m femminile oggi in tv | canale | orario e diretta streaming tuffi

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Tutto pronto per la finale della piattaforma 10mdideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Archiviati i preliminari, la tensione si alza. Il penultimo atto della spettacolare gara dalla piattaforma mette infatti in palio ben 12 carte olimpiche per Parigi 2024: le dodici atlete che accederanno alla finale conquisteranno un pass per il proprio Paese per i prossimi Giochi. Chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 7.30 italiane di martedì 18 luglio al Prefectural Pool di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire inladella piattaforma 10m maschile deifi ...