Mondiali Fukuoka 2023 | nuoto di fondo | Paltrinieri e Acerenza argento e bronzo nella 5 km

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo la delusione della 10 km arriva il pronto riscatto da parte di Gregorioe Domenico, rispettivamente5km aidi. Una gran prestazione da parte dei due azzurri, gli unici in grado di tenere testa ad un fenomenale Florian Wellbrock, il quale bissa il titolo della 10 km. Il tedesco arriva al traguardo in 53’58?0; Gregoriotocca in 54’02?5, Domenicoin 54’04?2. Più lontano gli altri favoriti della vigilia, dal tedesco Oliver Klemet, distaccato a quasi un minuto, all’unghere Rasovszky e all’ucraino Romanchuk. GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO E arriva il ...

Quando vacilla, dubita, poi reagisce. Più lo butti giù e più Gregorio Paltrinieri si tira su. La metamorfosi di SuperGreg aidiè un argento generosissimo e di rabbia, con l'umiltà dell'inseguitore, lui che è un numero uno e non dovrebbe accontentarsi mai. Non era in crisi nella 10 km, ma solo in difetto di ...Tutto pronto per Italia - Sudafrica , partita valevole per il gruppo C di pallanuoto femminile deidi2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Dopo l'ampia vittoria all'esordio contro l'Argentina, le azzurre di Carlo Silipo ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Canada , partita valevole per il gruppo B di pallanuoto maschile deidi2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Il Settebello di Sandro Campagna, argento iridato in carica, va a caccia di un altro ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, tuffi: Bertocchi-Pellacani bronzo nel sincro Adnkronos

Doppietta italiana ai Mondiali di nuoto di Fukuoka grazie a Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza rispettivamente argento e bronzo nella cinque ...D'orgoglio e classe. L'essere campioni non significa solo vincere sempre, ma anche accettare il momento e reagire perché il sacro fuoco è sempre accesso. L'hanno fatto Gregorio Paltrinieri e Domenico ...