Mondiali Fukuoka 2023 | finale tecnico a squadre oggi in tv | canale | orario e diretta streaming nuoto artistico

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Tutto pronto per ladeldideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. La squadra azzurra, dopo il terzo posto nei preliminari, torna in acqua per provare a migliorarsi ancora ed inserirsi nella lotta per le medaglie. Chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di martedì 18 luglio alla piscina Marine Messe Hall A di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire inladeldeifi. SEGUI IL LIVE ...