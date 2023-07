Mondiali femminili 2023 | Salvai | “Dentro ognuna di noi c’è il sogno di vincere | nessuno gioca per partecipare”

(Di martedì 18 luglio 2023) “di noi ildiil Mondiale penso che ci sia. E’ normale questa cosa, anzi deve esserci perché può capitarci anche solo una volta nella vita di disputarlo. Di sicuro nessuna di noi pensa solo a, sarebbe sbagliato”. Lo ha dichiarato l’azzurra Ceciliadal ritiro di Auckland dove la Nazionale italiana femminile sta preparando il debutto nel Mondiale in programma lunedì prossimo contro l’Argentina. “di noi puntiamo in alto e questo secondo me ci aiuterà molto a fare step by step, ma io sono fiduciosa” ha aggiunto. SportFace.

... Caterina Mariniello) l'accesso alle qualificazioni aiUnder 20 del 2024 (previste per il ... sabato 15 e domenica 16 luglio, delle compagini maschili eprovenienti da tutt'Italia, si ...... stereotipi e bodyshaming durante la finale di tuffiaidi nuoto. Il servizio pubblico non può tollerare certe espressioni non rispettose delle persone'. Lo dice Daniela Sbrollini ,...... la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei 2023e maschili di ... Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord con i campioni continentali eallenati da Ferdinando De ...

Intervista Giacinti: "Vogliamo riscattarci dopo gli Europei" Goal Italia

Lo ha dichiarato l'azzurra Cecilia Salvai dal ritiro di Auckland dove la Nazionale italiana femminile sta preparando il debutto nel Mondiale in programma lunedì prossimo contro l'Argentina. "Me la sto ...Dopo due passi falsi per la Nazionale Under 19 Femminile al Mondiale di categoria iniziato il 16 luglio in Spagna con Giappone e Lituania, ultimo impegno della prima fase contro il ...