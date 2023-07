(Di martedì 18 luglio 2023) Sebbene si sia autoproclamato “The Indie God”,abbandonerà per un periodo indefinito le federazioni indipendenti per lottare in MLW. Come annunciato oggi dalla federazione, il debutto diavverrà il 3 settembre ad MLWa Philadelphia. Non ci sono, tuttavia, notizie su chi sarà il suo primo avversario. Questa sarà la prima apparizione ufficiale diin MLW, ma il wrestler era già apparso lo scorso 8 luglio al PPV Never Say Never, dove aveva annunciato il suo arrivo imminente in un video pre-registrato.aveva già mostrato interesse nella federazione qualche tempo fa ed aveva addirittura accennato ad un possibile incontro con l’allora MLW World Champion: Hammerstone.

MLW: Matt Cardona debutterà a Fury Road Zona Wrestling

