Il direttore diJournal e autore di "Nel cuore di" (Rizzoli), Ugo Poletti, racconta di una notte molto dura quella appena passata a causa dei bombardamenti intensi che ieri notte hanno colpito la citta'. "E' una vendetta per l'attacco al ponte ...Ci sono stati raid russi su, Mykolaiv e altre città del sud dell'Ucraina all'indomani dell'... Zaporizhzhia, Donetsk e di Dnipropetrovsk e della minaccia di attacchi conbalistici a ......hanno danneggiato diverse abitazioni e infrastrutture portuali non specificate nel porto di, ... L'aviazione ucraina ha affermato che seiKalibr e 31 droni su 36 sono stati abbattuti. ...

Missili su Odessa, Poletti: "Ieri notte l'attacco piu' duro dall'inizio della guerra, tremava la casa"

BRUXELLES, 18 LUG - "Gli attacchi della Russia a Odessa devono essere visti per quello che sono: "missili alimentari" letali che colpiscono direttamente la sicurezza alimentare globale e i più ...La partita del grano è strategica. Costituisce uno dei molteplici fronti nello scontro tra Russia e Occidente. Tra le poste in palio c’è il cosiddetto Sud Globale, comprendente quei paesi non esplicit ...