“Mind your business b**ch!“ | così Britney Spears annuncia il suo ritorno musicale con will i am

(Di martedì 18 luglio 2023) Sono passati 7 anni dall’ultimo singolo di, Make Me, e la principessa del pop sta per farecon un singolo in collaborazione con.i.am, dal titolo. L’uscita del nuovo singolo di, e del suo conseguente comeback nella musica, era già stato anticipato una settimana fa dal The Sun, ma nella giornata di oggi è apparso un tweet ufficiale dall’account di.i.am in cui l’artista presenta l’anteprima del nuovo pezzo, eche uscirà domani. UH OH!!!You are now NOW rocking with https://t.co/9h25DLRAUu and @…????????????????#...

Maneskin, la scaletta del concerto di Trieste DON'T WANNA SLEEP GOSSIP ZITTI E BUONI Chosen OWN MYSUPERMODEL Le parole lontane BABY SAID BLA BLA BLA Beggin' IN NOME DEL PADRE FORLOVE ...A sette anni da Make Me la principessa del pop farà il suo comeback conBusiness . Poco fa il musicista statunitense ha pubblicato su Twitter l'annuncio con tanto di primo teaser in cui si ...Rumor veritieri. will.i.am ha annunciato l'arrivo di 'Business ', nuova collaborazione con Britney Spears. Sarà il 4° brano della coppia dopo 'Big Fat Bass' nel 2011, 'It Should Be Easy' nel 2013 e 'Scream & Shout', sempre nel 2013. Per Britney,...

Britney Spears torna alla musica: arriva il singolo Mind your business con Will.i.am La Gazzetta dello Sport

Britney Spears is finally making a much needed comeback as she is set to collaborate on a track with American rapper will.i.am, titled Mind Your Business. Britney released her last music album, Glory ...Redirect your focus back to the breath. Imagine each thought as a cloud passing through the sky of your mind. 5. Take a few moments to scan your body for any areas of tension or discomfort. If you ...