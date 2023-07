(Di martedì 18 luglio 2023) Unè stato, questa mattina, immerso nell'di unanella periferia di. Al momento sono ancora in corso le operazioni di recupero. A prima vista il corpo sarebbe di un uomo. A notarlo, in un'area verde nei pressi di via Caldera, è stato un passante intorno alle 11.30. L'uomo ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

L'indagato, per sottrarsi al rintraccio, nella stessa giornata si era dato alla fuga abbandonando il territorio reggiano per dirigersi nella città di, qui avevaospitalità presso ...L 'indagato per sottrarsi al rintraccio, nella stessa giornata, si dava alla fuga abbandonando il territorio reggiano per dirigersi nella città di, dove avevaospitalità presso ...In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'indagato si era rapidamente allontanato dalla cittadina per andare adove haospitalità presso parenti e connazionali. Nel capoluogo ...

Milano, trovato un cadavere in una cava piena d'acqua Sky Tg24

Un 18enne è stato investito nella notte tra lunedì e martedì 18 luglio a Milano. Il giovane viaggiava su uno scooter elettrico quando è stato travolto da un’auto. Sull’asfalto è stato trovato uno ...di C.F. Non rientra dopo un permesso premio di quattro giorni e viene rintracciato un mese e mezzo dopo in compagnia di una donna. Arrestato e riportato in carcere il detenuto ucraino condannato a sei ...