Milano ospiterà la finale di Champions League nel 2026 o nel 2027

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 18 luglio 2023) Nonostante si parli da anni con insistenza di un progetto finalizzato alla demolizione per lasciare spazio ad un nuovo impianto, lo stadio San Siro sarà teatro dell’ennesimo grande evento calcistico della sua storia., infatti,ladinelo nel, dato che soltanto il capoluogo lombardo e la città di Budapest hanno presentato la loro condidatura per ospitare l’ultimo atto della competizione continentale. : LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO SALA Il primo cittadino del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala, in occasione della presentazione degli Europei di salto ed equitazione a, ha preannunciato questa possibilità dopo la conferma ufficiale arrivata dall’Uefa che si pronuncerà in via definitiva entro il ...