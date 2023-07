Milano | indagato per violenza sessuale l' amico deejay del figlio di La Russa 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) - La presenza del 24enne è riferita in denuncia: la presunta vittima riferisce che Leonardo "mi confermò che sia lui e sia il suoavevano avuto un rapporto con me a mia insaputa". L'identificazione è arrivata ieri sera da parte dei poliziotti della squadra Mobile guidata da Marco Calì e da poco il giovaneè iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di. Un atto a garanzia per chiarire la sua effettiva presenza. Non si procede perdi gruppo perché si considerano separati i momenti dell'ipotetico abuso. L'identificazione è stata resa complicata dalle indicazioni della 22enne che in denuncia parla di un certo "Nico" come dell'che lei non ha mai visto nell'abitazione di Lae ...