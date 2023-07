Milan | Origi e Rebic possono saltare la tournée negli Stati Uniti

Ilè ancora alla ricerca di situazioni per l'attacco. L'addio al calcio di Ibrahimovic e le prestazioni poco convincenti dilasciano un buco nella rosa rossonera che nella prossima stagione ...Ilcerca un centravanti. Giroud, la pertica francese di 1,92, ha 37 anni, 13 gol l'anno scorso in 33 partite, il suo l'ha fatto, ma non basta più.conta poco. Occorre un partner per Leao. ...I giocatori con la valigia in mano sono comunque parecchi: a partire, chiaramente, da Divock... Serve dunque tempo per capire se Moncada e Furlani riusciranno a cederliCalciomercato, addii ...

Calciomercato Milan, c'è un ostacolo per la cessione di Origi Milan News 24

Con una novità: potrebbero esserci delle esclusioni importanti. A RISCHIO - Il Milan sta pensando di non portare uno tra Divock Origi e Ante Rebic, questa l'indiscrezione lanciata questa mattina La ...I rossoneri non hanno ancora trovato un vice-Giroud: il francese potrebbe fare al caso del club. Secondo Calciomercato.com Hugo Ekitike è un’ipotesi molto seria per l’attacco del Milan: i rossoneri ha ...