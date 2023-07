Milan | Leao | “Ora sono carico | e non vedo che inizi la nuova stagione”

(Di martedì 18 luglio 2023) Durante le prime settimane di luglio, contraddistinte dalla faseale del calciomercato, una delle squadre più attive su tal fronte, è sicuramente il. Dopo aver salutato Sandro Toanli, divenuto un nuovo giocatore del Newcastle, i rossoneri hanno piazzato alcuni colpi davvero molto interessanti. Tra le fila del Diavoloarrivati infatti giocatori come Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, entrambi provenienti dal Chelsea, ed in ultimo il giovanissimo Luka Romero. Il classe 2004 infatti, è arrivato a parametro zero alla corte di Stefano Pioli, dopo un’ottimadisputata con la maglia della Lazio, contraddistinta da 14 presenze ed un gol, realizzato nel match casalingo contro il Monza. Degli acquisti di grande qualità, che hanno sicuramente portato esperienza e qualità alla compagine rossonera, ...

... viene da dire " il coraggio di chi è andato a prendere i Kim Min - jae, i Kvaratskhelia, i Mati Olivera, i Raspadori, a un anno di distanza dallo scudetto vinto daldi Tomori, Rafa Leão, ...7 Rafaelè pronto a iniziare la sua nuova avventura al, con la numero 10 sulle spalle. Terminate le vacanze per l'attaccante portoghese, che in serata arriverà a Milano e da domani si aggregherà ai ...Dopo il rinnovo, Rafaelè pronto a caricarsi ilsulle spalle in vista della prossima stagione. Il portoghese, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha suonato la carica. ' In vacanza ho staccato grazie alla mia ...

La carica di Leao, il nuovo numero 10 del Milan: "Ho tanta voglia di fare bene. Questo club è la mia... Milan News

Rafa Leao ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del suo rientro a Milanello per prendere il via ad una nuova stagione. Di seguito le sue parole riportate da milannews.it. “In vacanza ho stacca ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui.