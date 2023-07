Milan | Leao | ‘Ho energia positiva Darò tutto per la mia seconda famiglia’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 luglio 2023) 2023-07-18 08:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Rafaelè pronto a iniziare la sua nuova avventura al, con la numero 10 sulle spalle. Terminate le vacanze per l’attaccante portoghese, che in serata arriverà ao e da domani si aggregherà ai compagni aello per preparare la stagione agli ordini di Stefano Pioli. Si è allenato tanto in vacanza, grazie al preparatore Francisco Martins, è in forma smagliante e carico di ‘’. ‘DARO’’ – Lo confida lo stessoa La Gazzetta dello Sport: “In vacanza ho staccato grazie alla mia famiglia e ai miei amici, ma ho comunque continuato ad allenarmi. Ora sono carico e pronto a iniziare la nuova stagione. ...