Milan, deadline fissata per Musah | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Milan è convinto di chiudere l’acquisto di Musah entro la fine della settimana. In casa rossonera filtra ottimismo per un affare che dovrebbe concludersi intorno ai 13 milioni più 6/7 di bonus.Milan scatenato, dopo Reijnders si avvicina un altro colpo a centrocampo: Moncada e Furlani vogliono chiudere l'acquisto entro venerdì.