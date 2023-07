Migranti | Schlein | “Non posso essere d’accordo su memorandum Ue-Tunisia”

(Di martedì 18 luglio 2023) E' basato, sottolinea la leader dem, come gli accordi stretti nel passato con "Turchia" e "Libia", sul tentativo di "esternalizzare le frontiere" dell'Ue Ild’intesa siglato tra Ue eè basato, come gli accordi stretti nel passato con “Turchia” e “Libia”, sul tentativo di “esternalizzare le frontiere” dell’Ue, un approccio con il quale “non”. Lo dice la segretaria del Pd Elly, a Bruxelles a margine del prevertice del Pse, nella seconda giornata del summit Ue-Celac. “Penso – afferma– che sia il solito tentativo di esternalizzare le frontiere, senza curarsi del rispetto dei principi di democrazia e senza curarsi del rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Non condividiamo un approccio che tende, in ...

sotto governi di ogni colore, con i Paesi della costa atlantica africana, per limitare le partenze dei irregolari, non replica: "Io vi ringrazio, ma se non prendo l'aereo....", dice, Mentre le ultime dichiarazioni " critiche ma non definitive - della segretaria Elly sul " negative infilano pure il fatto che i rimpatri riguarderanno "solo" i tunisini e non i dove dal Sahel arrivano migliaia di subsahariani. Il testo prevede un passo avanti anche

